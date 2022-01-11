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Dünya Suudi Arabistan'dan skandal karar! Çin'e verecekler
Dünya

Suudi Arabistan'dan skandal karar! Çin'e verecekler

Suudi Arabistan, hac için ülkeye gelen Uygur din adamı Hamdullah Abdulveli'yi Çin'e iade etmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 14:29:00 -
Suudi Arabistan'dan skandal karar! Çin'e verecekler

Suudi Arabistan, hac vazifesini yerine getirmek üzere ülkeye gelen Uygur bir alimi Çin'e iade etme hazırlığı içerisinde.

Hakkında resmi herhangi bir suçlama bulunmayan Uygur din adamı Hamdullah Abdulveli, pasaporttaki ismiyle Aimadoula Waili, 2020 yılında Türkiye'den Suudi Arabistan'a gitti.

Mekke'ye giderek haccetmek üzere vize alan Abdulveli, Çin'in Riyad Büyükelçiliği'nin, kendisinin deport edilmesini istemesi sonrasında saklanmaya başladı.

Ülke içindeki Uygurların evlerinde kalarak gizlenen Abdulveli, nihayetinde Kasım 2020 tarihinde yakalanarak Cidde'de yüksek güvenlikli bir cezaevine gönderildi.

Çin'e iade edilebilir

Abdulveli'nin birkaç gün içerisinde, bir diğer Uygur Türkü ile beraber Çin'e iade edilebileceği ifade ediliyor.

İki ismin Çin'e iade edilmesi halinde hapse atılacakları ve işkence de dahil olmak üzere kötü muameleye maruz kalacakları, yüksek olasılıkla tamamen ortadan kaybolacakları kesin olarak görülüyor.

Suudi Arabistan makamları, Uygur alimin iade edilmemesine yönelik çağrıları ise yanıtsız bırakıyor.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

oflu hoca

TÜRKİYE MÜDAHİL OLSUN. ÜLKEYE ALINSIN.
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