Suudi Arabistan'dan Sisi'ye bir destek daha

Mısır ile Suudi Arabistan arasında Dışişleri Bakanları Samih Şukri ile Faysal bin Ferhan başkanlığında gerçekleştirilen Siyasi İstişare ve İzleme Komitesi toplantısının ardından ortak yazılı açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yayımlanan açıklamada, toplantıda, bölgenin ve tüm dünyanın içinden geçtiği krizler ve pek çok meselede görüş birliği sağlandığı ifade edildi.

Suudi Arabistan yönetimi, Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı konusunda Mısır'ın tutumunu desteklediğini açıkladı.

Mavi Nil üzerine Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı Sudan ve Mısır tarafından istenmiyor. Sorunu çözmek için kurulan heyetin görüşmeleri sonuçsuz kaldı.