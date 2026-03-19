Suudi Arabistan'dan sert açıklama! "İran yanlış hesap yapıyor"

Suudi Arabistan yönetimi, İran’ın son saldırıları sonrası sert bir mesaj verdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarının bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“İran, eğer Körfez ülkelerinin karşılık vermeye gücünün yetmeyeceğini düşünüyorsa, yanlış hesap yapıyor.”

BÖLGEDE GERİLİM YÜKSELİYOR

İran’ın son günlerde Körfez ülkelerindeki bazı askeri ve enerji hedeflerine yönelik saldırılar düzenlediği iddia ediliyor.

Özellikle **Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Katar gibi ülkelerde hava savunma sistemlerinin devreye girdiği açıklanmıştı.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN ORTAK TEPKİ

Uzmanlara göre Suudi Arabistan’ın açıklaması, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin İran’a karşı ortak bir savunma mesajı verme çabasının parçası olarak değerlendiriliyor.

Bölgede ABD üslerinin bulunması ve enerji altyapısının hedef alınması, Orta Doğu’daki gerilimin daha geniş bir çatışmaya dönüşebileceği yönündeki endişeleri artırıyor.