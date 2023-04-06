  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’yi destekleyene çıt yok! Müjdat Gezen bile imam hatip savunucusu oldu

Gençlere 2 bin lira bayram harçlığı verilecek!

Tuzla Belediye Başkanı'ndan Türkiye'yi turlayan İmamoğlu'na çağrı: Come to İstanbul

Türkiye üretti komşu ülke hayran kaldı: O bölgeler MEMATT'lar ile mayından temizleniyor

Fitch'ten Türkiye açıklaması! Az önce dünyaya duyurdu: Deprem sonrası, beklentilerimizden daha iyi

Gözü doymak bilmiyor! Tunç Soyer bu kez de İstanbul’daki arsayı satışa çıkardı

Rusya ve Ukrayna savaşı aylardır sürerken Putin'in yeni askeri ortaya çıktı! 'Robo-Batman' dikkat çekti

Saniyeler için torniston! Kılıçdaroğlu'nun vaatlerindeki çelişki

Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu şimdiden 55 milyar lira para kazandırdı: Akkuyu'da işler hızlanıyor
Ekonomi Suudi Arabistan'dan şaşırtan karar! Duyanlar çok şaşırdı...
Ekonomi

Suudi Arabistan'dan şaşırtan karar! Duyanlar çok şaşırdı...

Yeniakit Publisher
2023-04-06 12:00:00 -
Suudi Arabistan'dan şaşırtan karar! Duyanlar çok şaşırdı...

OPEC kararları sonrası sert yükselişler yaşayan brent petrol, ABD'de zayıf gelen ekonomik verilerle geriledi. Dün 85,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,99 dolar seviyesinde tamamladı.

OPEC kararları sonrası sert yükselişler yaşayan brent petrol, ABD'de zayıf gelen ekonomik verilerle geriledi. Dün 85,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,99 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrol petrol fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Dün 85,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 azalışla 84,56 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,16 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'de zayıf gelen ekonomik veriler sonrası artan resesyon endişeleri etkili oldu. ADP Araştırma Enstitüsü verilerine göre, ABD'de özel sektör istihdamı, martta 145 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti. Tgrthabere göre; Aynı dönemde yıllık ücret artışı ise yüzde 7,2'den yüzde 6,9'a geriledi. ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü imalat dışı endeksi de martta aylık bazda 3,9 puan azalışla 51,2'ye düşerek beklentilerin altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarında yaşanan azalış ise ülkede talebin güçlü seyrettiği algısıyla fiyatlardaki düşüşü sınırladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 700 bin varil gerilediğini açıkladı. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 4 milyon 100 bin varil azaldı.

SUUDİ ARABİSTAN ASYALI ALICILAR İÇİN FİYATI YÜKSELTTİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, talep toparlanması beklentileriyle Asyalı petrol tüketicileri için ham petrolün fiyatını üçüncü ayda da yükseltti. Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin sürpriz üretim kesintisi hamlesinin ardından gelen bu adımın, bölgede beklenen talep toparlanması dikkate alındığında arz daralması endişelerinin giderek artmasına neden olduğunu ifade ediyor.
Brent petrolde teknik olarak 84,72 ile 85,04 dolar aralığının direnç, 84,40 ile 84,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23