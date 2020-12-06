Suudi Arabistan’dan İsrail’e sert tepki

ABD ve İngiltere'de büyükelçilik görevlerinde bulunmuş bir isim olan Prens Turki el-Faysal, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi'nin de video konferans yöntemiyle katıldığı Bahreyn'deki güvenlik zirvesinde Tel Aviv yönetimini sert şekilde eleştirdi.

Suudi Prens, herhangi bir normalleşme anlaşmasının, Filistinlilerin kendi bağımsız devletlerini elde etmelerine yardımcı olması gerektiğini söyledi.

İsrail'i Batılı sömürgeci güç olarak tanımlayan Turki el-Faysal, Tel Aviv yönetiminin Filistinlileri en dayanaksız güvenlik suçlamaları altında toplama kamplarında hapsettiğini dile getirdi.

Suudi Prens, Tel Aviv yönetimi için, "Evleri istedikleri gibi yıkıyorlar ve istediklerini öldürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Prens Turki el-Faysal'ın ülkesinin yönetiminde herhangi bir resmi pozisyona sahip olmasa da özellikle Filistin konusundaki duruşunun Kral Selman ile çok yakın olduğu belirtiliyor.