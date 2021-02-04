  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suudi Arabistan'dan flaş toplanma yasağı kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş toplanma yasağı kararı

Suudi Arabistan'da artan koronavirüs vakaları sonrası yeni tedbirler uygulamaya konuldu. Ülkede halka açık yerlerde bir aylık süreyle toplanma yasağı getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 13:29:00 -
Suudi Arabistan'dan flaş toplanma yasağı kararı

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halka açık yerlerde bir aylık süre ile toplanma yasağı getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, halka açık yerlerde toplanma yasağı bugün 22.00'den itibaren uygulanmaya başlanacak ve düğünler dahil tüm etkinlik ve toplantılar 30 gün askıya alınacak.

Sinemaların, salonların, eğlence ve spor merkezlerinin 10 gün süreyle kapatılmasını içeren kısıtlama kapsamında, cenaze namazlarında da toplu katılımların azaltılmasına yönelik tedbirler devreye sokulacak.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığının son açıklamasında, salgından ölenlerin sayısının 6 bin 386'ya, Kovid-19'a yakalananların 368 bin 945'e, iyileşenlerin de 360 bin 400'e ulaştığı kaydedilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyaya servis ettiler! İsrail uçağı vuruldu
Dünya

Dünyaya servis ettiler! İsrail uçağı vuruldu

Güney Lübnan bölgesinde yer alan Zahrani bölgesinde İsrail'e ait bir keşif uçağı vuruldu.
ATO Başkan yardımcıları Aktay ve Yılmaz, 'Pandemide yiyecek-içecek sektörü ve etkilenler” toplantısına katıldı
Ekonomi

ATO Başkan yardımcıları Aktay ve Yılmaz, 'Pandemide yiyecek-içecek sektörü ve etkilenler” toplantısına katıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Temel Aktay veaynı zamanda Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini de yürü..
Bakan Akar açıkladı! ‘Almanya ile somut adımlar atılacak’
Gündem

Bakan Akar açıkladı! ‘Almanya ile somut adımlar atılacak’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya ile somut adımların atılacağını açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay