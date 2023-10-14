Suudi Arabistan'dan flaş İsrail kararı!
Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme sürecini askıya aldı.
Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir kaynak, Suudi Arabistan'ın İsrail'le normalleşme adımlarını askıya aldığını söyledi. Haberde, "Suudi Arabistan, İsrail'le normalleşme görüşmelerini durdurdu." ifadesi kullanıldı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, dün, uluslararası topluma Gazze'deki sivillere yönelik saldırıların durdurulması ve insani felaketin önlenmesi için hızla harekete geçme çağrısında bulunmuştu.
Açıklamada, "Suudi Arabistan, Filistin halkının Gazze'den zorla yerinden edilmesi çağrılarını kesin bir şekilde reddettiğini ve Gazze'de savunmasız sivillerin hedef alınmasına devam edilmesini kınadığını teyit eder." ifadesi kullanılmıştı. Gazze halkının temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılmasının, uluslararası insani hukukun ihlali olduğu vurgulanmıştı.