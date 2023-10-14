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Dünya Suudi Arabistan'dan flaş İsrail kararı!
Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş İsrail kararı!

Yeniakit Publisher
2023-10-14 11:46:00 - 2023-10-14 12:15:39
Suudi Arabistan'dan flaş İsrail kararı!

Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme sürecini askıya aldı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir kaynak, Suudi Arabistan'ın İsrail'le normalleşme adımlarını askıya aldığını söyledi. Haberde, "Suudi Arabistan, İsrail'le normalleşme görüşmelerini durdurdu." ifadesi kullanıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, dün, uluslararası topluma Gazze'deki sivillere yönelik saldırıların durdurulması ve insani felaketin önlenmesi için hızla harekete geçme çağrısında bulunmuştu.

Açıklamada, "Suudi Arabistan, Filistin halkının Gazze'den zorla yerinden edilmesi çağrılarını kesin bir şekilde reddettiğini ve Gazze'de savunmasız sivillerin hedef alınmasına devam edilmesini kınadığını teyit eder." ifadesi kullanılmıştı. Gazze halkının temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılmasının, uluslararası insani hukukun ihlali olduğu vurgulanmıştı.

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Yorumlar

sdk

arap kardeşlerimizi seviyoruz

Orhan İnan

Arabistan'i tebrik ediyorum. Diğer İslam ülkeleri de bu kararı hemen almalı
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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