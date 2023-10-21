Suudi Arabistan'dan flaş hamle! Türkiye de dahil edildi



Temsilciliklerimizden verilen vizeler ile sınır kapılarında verilen vizelere alternatif oluşturmaktadır.



Başvuru sahipleri gerekli bilgileri sağlamak ve e-Vize harç ödemelerini belirtilen kredi kartı veya banka kartıyla yapmak suretiyle e-Vizelerini alabilmektedirler.



Başvurunun başarıyla tamamlanmasının ardından e-Vizenin indirilebileceği bağlantı hem başvurunun son aşama sayfasında sunulmakta hem de başvuru sahibinin e-posta adresine gönderilmektedir. Sınır kapılarında pasaport kontrol görevlileri e-Vize bilgisini kendi sistemlerinden kontrol edebilmektedirler. Bununla birlikte, sistemin offline durumda düşmesi ihtimaline karşı kullanıcıların e-Vizelerini basılı veya dijital olarak (tablet bilgisayar, akıllı telefon v.b.) yanlarında bulundurmaları tavsiye olunur.



e-vize Türkiye’ye turistik veya ticari amaçlar dışında (çalışma, öğrenci vizesi vb.) yapılacak seyahatler için geçerli değildir. Bu tür vize başvurularının dış temsilciliklerimiz aracılığıyla yapılması gerekmektedir.



Tüm vizelerde olduğu gibi, Türk makamlarının e-Vize sahibi bir kişinin Türkiye’ye girişine neden belirtmeksizin izin vermeme hakkı saklıdır.