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Gündem Suudi Arabistan'dan flaş hamle! Türkiye de dahil edildi
Gündem

Suudi Arabistan'dan flaş hamle! Türkiye de dahil edildi

Yeniakit Publisher
2023-10-21 11:05:00 - 2023-10-21 11:16:50
Suudi Arabistan'dan flaş hamle! Türkiye de dahil edildi

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın turizm amaçlı elektronik ziyaret vizesi (e-vize) verilen ülkeler grubuna Türkiye'nin de dahil edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada,17 Ekim itibarıyla Suudi Arabistan'ın turizm amaçlı elektronik ziyaret vizesi verilen ülkeler grubuna Türkiye'nin de dahil edildiği, bu uygulama öncesinde Türk vatandaşlarının, Suudi Arabistan’a gerçekleştirecekleri seyahatlerde "etiket vizeye" tabi olduğu hatırlatıldı.

Yeni düzenleme çerçevesinde umuma mahsus ve resmi pasaport hamili Türk vatandaşlarının, turistik amaçlı (turistik, iş, umre, aile ziyareti amaçlı) e-vizelerini "https://visa.visitsaudi.com" internet adresinden, Suudi Arabistan'a varışlarında havalimanlarındaki e-vize kabinlerinden veya Suudi Arabistan’ın Türkiye'de mukim temsilciliklerinden "365 günde 90 gün" kalış süreli "tek girişli" veya "çok girişli" olarak alabilecekleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"E-vize uygulaması, hac farizasını kapsamamaktadır. Hac döneminde, e-vizeyle yalnızca kutsal bölgeler haricindeki şehirlere turistik ziyaret mümkün olabilecektir. Suudi Arabistan vatandaşları da ülkemize seyahatlerinde etiket vize, e-vize ve sınır kapılarında bandrol vize alabilmektedir."

e-vize nedir?

e-Vize, Türkiye'ye giriş yapılmasını sağlayan bir izin belgesidir.

Temsilciliklerimizden verilen vizeler ile sınır kapılarında verilen vizelere alternatif oluşturmaktadır.

Başvuru sahipleri gerekli bilgileri sağlamak ve e-Vize harç ödemelerini belirtilen kredi kartı veya banka kartıyla yapmak suretiyle e-Vizelerini alabilmektedirler.

Başvurunun başarıyla tamamlanmasının ardından e-Vizenin indirilebileceği bağlantı hem başvurunun son aşama sayfasında sunulmakta hem de başvuru sahibinin e-posta adresine gönderilmektedir. Sınır kapılarında pasaport kontrol görevlileri e-Vize bilgisini kendi sistemlerinden kontrol edebilmektedirler. Bununla birlikte, sistemin offline durumda düşmesi ihtimaline karşı kullanıcıların e-Vizelerini basılı veya dijital olarak (tablet bilgisayar, akıllı telefon v.b.) yanlarında bulundurmaları tavsiye olunur.

e-vize Türkiye’ye turistik veya ticari amaçlar dışında (çalışma, öğrenci vizesi vb.) yapılacak seyahatler için geçerli değildir. Bu tür vize başvurularının dış temsilciliklerimiz aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

Tüm vizelerde olduğu gibi, Türk makamlarının e-Vize sahibi bir kişinin Türkiye’ye girişine neden belirtmeksizin izin vermeme hakkı saklıdır.

 

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