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Dünya Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan, bu yıl hac ibadetinin özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yeniden yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 19:34:00 -
Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl haccın, hacıların sağlığı koruma altına alınarak, ibadetlerin kolaylıkla yapılmasının sağlanması gözetilerek, özel sağlık ve güvenlik koşullarına göre gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, haccın koşullarıyla ve önlemlerle ilgili ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

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