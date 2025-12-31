  • İSTANBUL
Suudi Arabistan'dan Filistin hamlesi

AA Giriş Tarihi:
Suudi Arabistan'dan Filistin hamlesi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile "Filistin'deki durumu" görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile "İsrail ihlallerinin sürdüğü Filistin'deki durumu" ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bin Ferhan, başkent Riyad'da Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh ile bir araya geldi.

Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Yaka'da yaşanan son durumun ele alındığı görüşmede, özellikle Gazze'deki zor şartlar ve Batı Yaka'da durmayan İsrail ihlalleri nedeniyle artan gerilim masaya yatırıldı.

Gazze Şeridi'ne insani yardımların hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadan ulaştırılmasının önemine vurgu yapılan görüşmede, Filistin bankacılık sisteminin korunması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki ateşkesle ilgili planının ikinci aşamasının uygulanması gerektiği teyit edildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından başlatılan reform programının desteklenmesine dair ise Bin Ferhan ve Şeyh, Gazze Şeridi'nin idaresinin Batı Şeria'daki gibi Filistin yönetiminde olmasının önemini görüştü.

 

Gazze'de ateşkes

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti. Ancak İsrail, Gazze’de bir askerinin esir tutulduğunu öne sürerek anlaşmanın bazı maddelerini ihlal etmiş ve ikinci aşamaya geçişi geciktirmişti.

Söz konusu anlaşma, 8 Ekim 2023’te başlayan ve yaklaşık 71 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 171 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan İsrail saldırılarını sona erdirmeyi amaçlıyordu.

Buna rağmen İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik ihlallerini ve kuşatmayı sürdürmeye devam ediyor.

Anlaşmanın ikinci aşaması kapsamında, Gazze Şeridi’ni yönetmek üzere geçici bir teknokrat komitenin kurulması, yeniden imar sürecinin başlatılması, bir barış konseyinin oluşturulması, uluslararası bir gücün konuşlandırılması, İsrail’in Gazze’den daha kapsamlı askeri çekilmesi ve Hamas’ın silahsızlandırılması gibi başlıkların ele alınması öngörülüyor.

