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Dünya Suudi Arabistan'dan dikkat çeken Ermenistan hamlesi
Dünya

Suudi Arabistan'dan dikkat çeken Ermenistan hamlesi

Yeniakit Publisher
2023-11-26 00:22:00 -
Suudi Arabistan'dan dikkat çeken Ermenistan hamlesi

Ermenistan ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin bir protokol imzaladı.

Ermenistan ve Suudi Arabistan, diplomatik ilişkileri hayata geçirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Riyad ile yakın gelecekte resmi olarak diplomatik ilişkiler kuracaklarını umduğunu söylemişti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, söz konusu iki ülke, diplomatik ilişkilerin kurulması için imzaları attı.

Diplomatik ilişki kurdular

Açıklamada, "25 Kasım'da Ermenistan ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin protokol imzalandı." denildi.

Protokolün, Ermenistan'ın BAE Büyükelçisi Karen Grigoryan ve Suudi Arabistan Krallığı'nın BAE Büyükelçisi Sultan bin Abdullah Al-Angari tarafından Abu Dabi'de imzalandığı belirtildi.
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"Son yıllarda Suudi Arabistan'la temaslarımız oldu"

Armenpress'in haberine göre, Başbakan Paşinyan, diplomatik ilişkilerin tesis edilmesiyle ilgili şöyle konuşmuştu:

Son yıllarda Suudi Arabistan'la temaslarımız oldu. Dışişleri bakanlarımız iki kez bir araya geldi, telefon görüşmeleri yapıldı.

Paşinyan: Çok önemli ve anlamlı bir olay

Sürecin ilerlediğini söyleyen Paşinyan, "Yakın gelecekte Ermenistan ile Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişkiler kuracağını umuyorum." demişti.

Paşinyan, bu gelişmenin "çok önemli ve anlamlı bir olay" olacağını kaydetmişti.

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