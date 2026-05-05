Suudi Arabistan'dan BAE'ye destek

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran kaynaklı saldırılar karşısında Birleşik Arap Emirlikleri’ne destek mesajı verdi. Riyad yönetimi, BAE’nin güvenliği ve istikrarı için yanında olacaklarını vurgularken, bölgede tansiyonun düşürülmesi çağrısında da bulundu.

Suudi Arabistan, Körfez’de yükselen gerilim karşısında Birleşik Arap Emirlikleri’ne güçlü bir dayanışma mesajı verdi. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Abu Dabi yönetiminin hedef alınmasını sert sözlerle kınadı.

Görüşmede Bin Selman’ın, İran’ın BAE’yi hedef aldığı belirtilen saldırılarını sebepsiz ve kabul edilemez olarak değerlendirdiği aktarıldı. Suudi Veliaht Prensi, ülkesinin BAE’nin güvenliğini ve istikrarını savunma konusunda açık biçimde yanında duracağını ifade etti.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Selman, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.

"İran'ın BAE'yi hedef alan sebepsiz saldırılarını" şiddetle kınadıklarını dile getiren Bin Selman, güvenliğini ve istikrarını müdafaada BAE'nin yanında olacaklarını vurguladı.

Görüşmede ayrıca bölgedeki güvenlik ve istikrarı artırmanın yolları ele alındı.

Öte yandan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında siyasi bir çözüme varmak için Pakistan'ın arabuluculuk çabalarına destek çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgede tansiyonun yükselmesinden endişe duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, gerginliğin azaltılması, Pakistan'ın arabuluculuk çabalarına destek verilmesi ve bölgenin daha fazla gerginlik ve istikrarsızlığa sürüklenmesini önleyecek siyasi bir çözüme varılması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada ayrıca Hürmüz Boğazı'nda uluslararası seyrüseferin 28 Şubat öncesindeki haline dönmesinin önemine işaret edilerek, gemilerin kısıtlama olmaksızın güvenli şekilde geçişinin garanti altına alınması istendi.

BAE ve Umman'a İran saldırısı iddiası

BAE ve Umman'a İran'dan insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği ileri sürüldü.

BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

