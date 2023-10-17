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Dünya Suudi Arabistan'dan adım: zorunlu göçüne sert tepki! ABD, Fransa ve Türkiye ile görüşülüyor! Barış çağrısı
Dünya

Suudi Arabistan'dan adım: zorunlu göçüne sert tepki! ABD, Fransa ve Türkiye ile görüşülüyor! Barış çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-10-17 22:42:00 - 2023-10-17 22:46:37
Suudi Arabistan'dan adım: zorunlu göçüne sert tepki! ABD, Fransa ve Türkiye ile görüşülüyor! Barış çağrısı

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu kritik bir açıklama yapt: İsrail'in Filistin halkına yönelik zorunlu göç çağrılarını reddederek, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın son bulması çağrısında bulundu. İşte çağrılara cevabı...

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında başkent Riyad'ta toplandı.

Toplantıda, Gazze ve çevresinde yaşanan tırmanışın ardından ABD, Fransa ve Türkiye dahil dost ve kardeş ülkelerle yapılan telefon görüşmeleri ve toplantılar değerlendirildi.

Suudi Arabistan'ın, Filistin halkına yönelik zorunlu göç çağrılarını reddettiği vurgulanan toplantıda, Gazze Şeridi'ndeki ablukasının son bulması, saldırılara son verilmesi, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devleti kurulmasının öngören Arap Barış Girişimi ve uluslararası kararlar uyarınca barış sürecine girilmesi çağrısında bulunuldu.

Bakanlar Kurulu ayrıca Suudi Arabistan'ın çeşitli ülkelerle ikili ilişkileri ve işbirliğini ele aldı.
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Yorumlar

ata

hah.. ingiliz uşağı kızmış... niye iyi kaşınmıyor diye....
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