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Aktüel Suudi Arabistan'daki gelişmelerin ardından Brent petrol fiyatında rekor artış
Aktüel

Suudi Arabistan'daki gelişmelerin ardından Brent petrol fiyatında rekor artış

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:09:03 -
Suudi Arabistan'daki gelişmelerin ardından Brent petrol fiyatında rekor artış

İSTANBUL (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gizlice Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği iddiaları ve Cidde kenti yakınlarında bir petrol dağıtım istasyonuna yapılan saldırının ardından Brent petrolün varil fiyatı, son 8 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

İsrail, ABD ve Suudi Arabistan arasında üçlü görüşme yapıldığı haberleri ile Cidde kenti yakınlarında ülkenin milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun petrol dağıtım istasyonuna saldırı düzenlenmesi sonrasında petrol fiyatı rekor yükseliş yaşadı.

Uluslararası piyasalarda dün 46,04 dolar seviyesinde işlem gören Brent petrolün varili, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,19 artışla 46,59 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 43,64 dolardan alıcı buldu.

Böylece, Brent petrolün varil fiyatı 11 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

- Ne olmuştu?

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 22 Kasım'da gizlice Suudi Arabistan'ın Neom kentine giderek Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile üçlü görüşme yaptığını yazmıştı.

Görüşmeyi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud sosyal medyadan yalanlarken, İsrail Eğitim Bakanı Yoav Gallant ise İsrail ordu radyosunda katıldığı programda, haberi teyit etmişti.

Öte yandan Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da adının açıklanmasını istemeyen hükümet yetkilisi ise dün sabaha karşı yerel saatle 03.50'de Cidde'nin kuzeyindeki petrol dağıtım istasyonunda, yakıt deposunda yangın çıktığını duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cidde'de Aramco şirketine ait bir dağıtım istasyonunu hedef aldıklarını açıklamıştı.

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