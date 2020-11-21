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Aktüel Suudi Arabistan'daki G20 Liderler Zirvesi'nde koronavirüs ile mücadele konusu ele alınıyor
Aktüel

Suudi Arabistan'daki G20 Liderler Zirvesi'nde koronavirüs ile mücadele konusu ele alınıyor

Başkent Riyad'da Kral Selman bin Abdülaziz başkanlığında bugün başlayacak ve iki gün sürecek zirvede, Kovid-19 salgınının yanı sıra küresel ekonomi, piyasaların iyileştirilmesi ve uluslararası ticaretin güçlendirilmesi konularının masaya yatırılması planlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-21 15:31:50 -
Suudi Arabistan'daki G20 Liderler Zirvesi'nde koronavirüs ile mücadele konusu ele alınıyor

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da bugün başlayacak olan G20 Liderler Zirvesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-29) salgınının ana gündem maddelerinden biri olarak ele alınması planlanıyor.

Başkent Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz başkanlığında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, bugün başlıyor.

Online ortamda iki gün sürecek olan G20 Liderler Zirvesi, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdülaziz el-Falih'in vereceği brifing ile açılacak. Ardından liderlerin açılış konuşması yapması ve Kovid-19 salgınıyla ilgili hazırlık ve mücadele konusunun ele alınması bekleniyor.

Zirvede küresel ekonomi ve piyasaların iyileştirilmesinin yanı sıra uluslararası ticaretin güçlendirilmesi konularının da ele alınması planlanıyor.

Zirvede ayrıca sürdürülebilir ve dengeli kalkınmayı sağlamak için etkili politikaların geliştirilmesi ile dünya halkları arasında yaşam standardını iyileştirmek ve refahı yükseltmek için gerçek istihdam sağlanması hedefleniyor.

G20 Zirvesi, küresel ekonominin en önemli organizasyonu olarak kabul ediliyor.

Suudi Arabistan'ın başkanlığında sanal ortamda yapılacak G20 Zirvesi'ne Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan katılım bekleniyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz arasında dün geç saatlerde yapılan telefonda görüşmesinde, iki ülke ilişkileri ele alınarak, G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral Selman, görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kalmıştı.

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