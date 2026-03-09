  • İSTANBUL
Dünya Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü: 2 ölü
Dünya

Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü: 2 ölü

Suudi Arabistan'ın el-Harec kentinde bir işçi konutuna askeri mühimmat düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın Sivil Savunma Sözcüsü'ne dayandırdığı bilgilere göre, ülkenin güneydoğusunda yer alan el-Harec kentinde trajik bir olay yaşandı. Bir bakım ve temizlik şirketine ait konuta askeri mühimmat düşmesi sonucu Hindistan ve Bangladeş uyruklu 2 işçi yaşamını yitirdi. Olayda Bangladeş vatandaşı 12 kişinin de yaralandığı ve bölgede ciddi maddi hasar oluştuğu bildirildi. Yetkililer, sivil yerleşim yerlerini hedef alan bu tür girişimlerin uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu vurgularken, düşen mühimmatın menşei ve türüne dair detay paylaşmadı.

PETROL SAHASINA İHA SALDIRISI ENGELLENDİ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, mühimmat düşmesinin yanı sıra hava sahasına yönelik saldırı girişimlerini de duyurdu. Bakanlık açıklamasında, ülkenin güneydoğusunda tespit edilen 2 insansız hava aracının (İHA), Rubülhali Çölü'ndeki stratejik öneme sahip Şeybe Petrol Sahası'na doğru ilerlediği belirtildi. Söz konusu İHA'lar, petrol sahasına ulaşmadan savunma sistemleri tarafından havada imha edildi.

BAŞKENT RİYAD HEDEF ALINDI

Saldırı girişimlerinin bir diğer adresi ise başkent Riyad oldu. Savunma Bakanlığı, Riyad'ın kuzey kesimlerini hedef almaya çalışan 2 İHA'nın daha tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, hava savunma sistemlerinin teyakkuz halinin sürdüğü kaydedildi.

