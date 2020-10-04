  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri yeniden başladı
Dünya

Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri yeniden başladı

Suudi Arabistan yönetiminin koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 ay ara verdiği umre ziyaretleri yeniden başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 08:09:00 -
Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri yeniden başladı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi İşleri (Harameyn) Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, umreciler Kovid-19 tedbirleri kapsamında geldiği kaydedildi.

Konuyla ilgili detaylı bilgi verilmeyen açıklamada, umrecilerin tavaf alanına Kabe'ye girişini gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

Suudi Arabistan, 29 Eylül'de Kovid-19 nedeniyle 6 aydır kesintiye uğrayan ve bugün yeniden başlayacak Umre ziyaretleri için bazı tedbirlerin alınacağını duyurdu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kabe ve Hacaru'l Esved'in etrafına kurulan barikat orada kalmaya devam edecek, umrecilerin Kabe'ye, Hacaru'l Esved'e ve Mescid-i Haram'a ulaşıp dokunması engellenecek Kabe'nin bulunduğu yer, günde 10 defa dezenfekte edilecek. belirtildi.

Zemzem suyunun kapalı kutularda verileceği ve Kovid-19 izlerini gösteren Umreciler için karantina odaları hazırlandığı paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı kaynakları 23 Eylül'de Mekke'de Kabe dahil Mescid-i Haram'ın ülke içinden umre yapmak isteyenler için yüzde 30 kapasite ile (günde 6 bin kişilik) açılacak.1 8 Ekim'de Mescid-i Nebevî'deki Mescid-i Haram ve Ravza-ı Şerif% 75 kapasite ile yurt içinden ziyaretçi kabul edecek.

Kasım ayı başından itibaren Türkiye'den ve yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edileceğini kaydeden kaynaklar, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin  Kovid-19 tedbirleri alınarak tam kapasite ibadete açılacağını ifade etti. 

Kovid-19 salgını nedeniyle hac bu yıl Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı kaldı ve yurt dışından hacılar kabul edilmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü
Dünya

Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Ermenistan-Azerbay..
Altın için bomba iddia!
Ekonomi

Altın için bomba iddia!

Ünlü analist Hubert Moolman, altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Metro girişinde skandal harita
Gündem

Metro girişinde skandal harita

Türk düşmanlığı yapan Ermenistan her zaman sözde büyük devlet arzunu güdüyor. Bunun için resmi harita bile hazırlamaktan çekinmiyor...
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay