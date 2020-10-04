Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri yeniden başladı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi İşleri (Harameyn) Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, umreciler Kovid-19 tedbirleri kapsamında geldiği kaydedildi.

Konuyla ilgili detaylı bilgi verilmeyen açıklamada, umrecilerin tavaf alanına Kabe'ye girişini gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

Suudi Arabistan, 29 Eylül'de Kovid-19 nedeniyle 6 aydır kesintiye uğrayan ve bugün yeniden başlayacak Umre ziyaretleri için bazı tedbirlerin alınacağını duyurdu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kabe ve Hacaru'l Esved'in etrafına kurulan barikat orada kalmaya devam edecek, umrecilerin Kabe'ye, Hacaru'l Esved'e ve Mescid-i Haram'a ulaşıp dokunması engellenecek Kabe'nin bulunduğu yer, günde 10 defa dezenfekte edilecek. belirtildi.

Zemzem suyunun kapalı kutularda verileceği ve Kovid-19 izlerini gösteren Umreciler için karantina odaları hazırlandığı paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı kaynakları 23 Eylül'de Mekke'de Kabe dahil Mescid-i Haram'ın ülke içinden umre yapmak isteyenler için yüzde 30 kapasite ile (günde 6 bin kişilik) açılacak.1 8 Ekim'de Mescid-i Nebevî'deki Mescid-i Haram ve Ravza-ı Şerif% 75 kapasite ile yurt içinden ziyaretçi kabul edecek.

Kasım ayı başından itibaren Türkiye'den ve yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edileceğini kaydeden kaynaklar, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 tedbirleri alınarak tam kapasite ibadete açılacağını ifade etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle hac bu yıl Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı kaldı ve yurt dışından hacılar kabul edilmedi.