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Aktüel Suudi Arabistan'da tutuklu kadın aktiviste ilişkin "işkence davası" reddedildi
Aktüel

Suudi Arabistan'da tutuklu kadın aktiviste ilişkin "işkence davası" reddedildi

Ceza Mahkemesi'nin aldığı karar sosyal medyada tepkiye neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-23 05:57:10 -
Suudi Arabistan'da tutuklu kadın aktiviste ilişkin "işkence davası" reddedildi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da tutuklu kadın aktivist Luceyn el-Hezlul'un hapishanede işkenceye ve tacize uğradığı iddiasıyla açılan dava başkent Riyad'daki Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Suudi Arabistan merkezli Sebk (Sabq) ve Eş-Şark el-Avsat gazetelerinin haberine göre, Ceza Mahkemesi, Hezlul'un ailesinin 20 ay önce açtığı davanın reddedilmesine hükmetti.

Mahkeme, dava kapsamında sunulan delillerin ve verilen ifadelerin, Hezlul'un hapishanede işkenceye maruz kalmadığı ve kötü muamele görmediğini kanıtladığı sonucuna ulaştı.

Karara ilişkin yargı yolunun açık olduğu ve 30 gün içinde hükme itiraz edilebileceği belirtildi.

- Sosyal medyada karara tepki geldi

Luceyn'in kız kardeşleri Lina ve Alya Twitter hesaplarından söz konusu kararı kabul etmediklerini duyurdu.

"Luceyn Yalan Söylemiyor" etiketiyle paylaşımda bulunan Lina, "Luceyn değil siz yalancısınız, bunun en büyük kanıtı da hakimin, başsavcılığın işkence suçlamasını reddettiğini gösteren raporunun bir nüshasının Luceyn'e verilmesini reddetmesidir." ifadesini kullandı.

Alya ise "işkencenin 2 yıl önce gerçekleşmiş olmasının bunu unutacakları anlamına gelmediğini ve haklarını talep etmeye devam edeceklerini" kaydetti.

Avrupa-Suudi Arabistan İnsan Hakları Örgütü Başkanı Ali ed-Dubisi ise Twitter hesabından, "Savunmasız bir kadın devletin en önemli kurumları tarafından kuşatılmış ve aleyhinde işbirliği yapmış. O, koğuşunda tek bir söz bile etmeden bütün dünya ona inanıyor ve siz yalan söylüyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan'da hapisteki din alimi Selman el-Avde'nin (63) oğlu Abdullah el-Avde ise adli süreçte bir sıkıntı olduğunu, 20 aylık bir gecikmenin ardında 2 hafta içinde kararın çıktığını dile getirdi. Avde, işkence suçunun örtbas edildiğini kaydetti.

Luceyn el-Hezlul, İman en-Nefcan, Nevf Abdulaziz, Azize el-Yusuf ve Rukayye el-Muharib gibi isimlerin aralarında bulunduğu Suudi Arabistanlı kadın aktivistler, Mayıs 2018'de gözaltına alınmış, daha sonra Başsavcılık tarafından bazılarına "ülke çıkarlarına zarar verme" suçlaması yöneltilmişti.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün de bulunduğu bazı insan hakları örgütleri, kadın haklarını savundukları belirtilen aktivistlerin işkenceye maruz kaldığını ileri sürmüştü. Suudi Arabistan ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

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