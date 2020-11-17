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Aktüel Suudi Arabistan'da tutuklu İslam Alimi Selman el-Avde'nin sağlık durumu kötüye gidiyor
Aktüel

Suudi Arabistan'da tutuklu İslam Alimi Selman el-Avde'nin sağlık durumu kötüye gidiyor

Yeniakit Publisher
2020-11-17 01:10:23 -
Suudi Arabistan'da tutuklu İslam Alimi Selman el-Avde'nin sağlık durumu kötüye gidiyor

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da hapisteki din alimi Selman el-Avde'nin (63) oğlu Abdullah el-Avde kötü hapishane şartlarından dolayı babasının sağlık durumunun kötüye gittiğini açıkladı.

Yurt dışında yaşayan muhalif Abdullah el-Avde, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Riyad'da ihtisas mahkemesinde babası için sıkı güvenlik ortamında gizli bir oturum düzenlendiğini iddia etti.

Abdullah el-Avde, Suudi din adamının idamı için savcılık tarafından yapılan açıklamalara atıfta bulunarak "Duruşmada, savcılık aynı dehşetli söz ve talepleri tekrarladı" ifadesini kullandı.

Selman el-Avde'nin üç buçuk yıl önce tutuklandığından bu yana hücre hapsinde tutulduğunu hatırlatan oğlu, açıklamasında, "Daha sonra babamın işitme ve görme konusunda sağlık sorunlarına neden olan cezaevindeki ihlaller hakkında önemli ayrıntılar yayınlayacağım." ifadesine yer verdi.

Abdullah el-Avde'nin paylaşımı sonrasında konuya ilişkin Suudi Arabistan makamları tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

- 37 ayrı suçlama yöneltilmişti

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile iş birliği, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, cinayete kurban gitmeden iki gün önce katıldığı programda, Avde'nin tutuklanmasıyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı suçlamıştı. Kaşıkçı, "(Muhammed Bin Selman) Muhalifleri ne pahasına olursa olsun yok edecek. Selman el-Avde idam edilirse fanatik olduğu için değil bilakis açık görüşlü ve mutedil İslami yaklaşıma sahip olduğu için idam edilir çünkü bu haliyle onu tehdit olarak algılıyorlar." ifadesini kullanmıştı.

İnsan hakları alanında karnesi pek de parlak olmayan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın siyaset sahnesinde yükselmesinin ardından önde gelen aktivist, gazeteci ve din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazanmıştı.

üç buçuk yıl önce tutuklandığından bu yana hücre hapsinde tutulduğunu hatırlatan Abdullah el-Avde açıklamasında, "Daha sonra babamın işitme ve görme konusunda sağlık sorunlarına neden olan cezaevindeki ihlaller hakkında önemli ayrıntılar yayınlayacağım." paylaşımında bulundu.

Abdullah el-Avde'nin sözleri sonrasında konuya ilişkin Suudi Arabistan makamları tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

- 37 ayrı suçlama yöneltilmişti

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile iş birliği, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, cinayete kurban gitmeden iki gün önce katıldığı programda, Avde'nin tutuklanmasıyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı suçlamıştı. Kaşıkçı, "(Muhammed Bin Selman) Muhalifleri ne pahasına olursa olsun yok edecek. Selman el-Avde idam edilirse fanatik olduğu için değil bilakis açık görüşlü ve mutedil İslami yaklaşıma sahip olduğu için idam edilir çünkü bu haliyle onu tehdit olarak algılıyorlar." ifadelsini kullanmıştı.

İnsan hakları alanında karnesi pek de parlak olmayan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın siyaset sahnesinde yükselmesinin ardından önde gelen aktivist, gazeteci ve din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazanmıştı.

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