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Aktüel Suudi Arabistan'da son 24 saatte 30 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

Suudi Arabistan'da son 24 saatte 30 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-22 17:05:32 -
Suudi Arabistan'da son 24 saatte 30 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 artarak 4 bin 542'ye yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 30 kişi yaşamını yitirdi ve 522 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 542'ye, vaka sayısı da 330 bin 798'e çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı da 1185 artarak 312 bin 684'e ulaştı.

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