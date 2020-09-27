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Dünya Suudi Arabistan’da mucize keşif!
Dünya

Suudi Arabistan’da mucize keşif!

Suudi Arabistan'da insan türünün en eski tarihli kanıtları olabileceği düşünülen yüzlerce fosilleşmiş ayak izi keşfedildi. Ayak izlerinden bazılarının, bölgedeki insanlara ait en eski kalıntılar olabileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 01:39:00 -
Suudi Arabistan’da mucize keşif!

Suudi Arabistan'ın Nefud Çölü'ndeki kurumuş bir göl olan Alathar Gölü havzasında araştırmalar başlatılmıştı. Araştırmacılar, Alathar Gölü çevresinde yüzlerce fosilleşmiş 120 bin yıl öncesine ait ayak izleri keşfetti. Alathar Gölü çevresinde keşfedilen insan ayak izi haricinde atlara, develere ve fillere ait izler de tespit edildi.

Max Planck Kimyasal Ekoloji Enstitüsü'nde çalışan araştırmanın baş yazarlarından biri olan Mathew Stewart, yaptığı açıklamada, keşfedilen izlerin potansiyelini hemen fark ettiklerini belirtti. Doğrulandığı takdirde insanlara ait olduğu düşünülen ayak izlerinin Arap Yarımadası’nda insan türünün en eski tarihli kanıtları olabileceği ifade edildi.

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