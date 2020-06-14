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Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 972'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-14 16:51:37 -
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 972'ye yükseldi

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 artarak 972'ye çıktı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 40 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 bin 233 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 972'ye, toplam vaka sayısının ise 127 bin 541'e yükseldiği ifade edildi.

Ülkede 2 bin 172 kişinin iyileştiği, sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının 84 bin 720 olduğu kaydedildi.

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