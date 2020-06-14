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Dünya

Suudi Arabistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi

Suudi Arabistan'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 972'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 17:32:00 -
Suudi Arabistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 40 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 bin 233 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 972'ye, toplam vaka sayısının ise 127 bin 541'e yükseldiği ifade edildi. Ülkede 2 bin 172 kişinin iyileştiği, sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının 84 bin 720 olduğu kaydedildi.

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