Suudi Arabistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi
Suudi Arabistan'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 972'ye yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 40 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 bin 233 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 972'ye, toplam vaka sayısının ise 127 bin 541'e yükseldiği ifade edildi. Ülkede 2 bin 172 kişinin iyileştiği, sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının 84 bin 720 olduğu kaydedildi.