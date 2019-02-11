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Suudi Arabistan'da ilk Japon bankası açıldı

11 Şubat 2019 Pazartesi 04:26
Suudi Arabistan'da ilk Japon bankası açıldı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da ilk Japon bankası Sumitomo Mitsui başkent Riyad'da açıldı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Japon bankası Sumitomo Mitsui ülkedeki ilk şubesini açtı.

Şubenin açılışına katılan Japonya'nın Riyad Büyükelçisi Tsukasa Uemura, Sumitomo Bank'ın dünyanın en büyük bankaları arasında yeraldığını ve finans konusunda büyük deneyime sahip olduğunu söyledi.

Uemura, açılan bu ilk şubeyle ülkeye daha fazla Japon yatırımcının gelmesini ümit ettiğini belirtti.

Suudi Arabistan 2014 petrol fiyatlarının düşmesi üzerine ülkeye yeni yatırımları çekmek amacıyla yabancı bankların şubelerinin açılması için gerekli icraatlarda kolaylıkları sağlama yönünde adımlar attı.

Suudi Arabistan'da 12 yerel, 13 yabancı banka bulunuyor.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 04:26
  1. banka
  2. Japonya
  3. Sumitomo Bank
  4. Suudi Arabistan
  5. şube

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