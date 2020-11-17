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Dünya Suudi Arabistan'da "duaya çıkın" talimatı
Dünya

Suudi Arabistan'da "duaya çıkın" talimatı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, kuraklığa karşı yağmur duasına çıkma talimatı verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 09:37:00 - 2020-11-17 09:41:18
Suudi Arabistan'da "duaya çıkın" talimatı

Son zamanlarda su sorunu yaşayan Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdulaziz, herkesi tövbe, bağışlama ve merhamet için, Allah'a yağmur duası etmeye çağırdı.

Perşembe günü Suudi Arabistan genelinde istiska (yağmur arayan) namazı kılmak için yapılan çağrıda, "İstiska namazlarının kılınmasının Hz.Muhammed'in amellerine uymak için iyi bir taklit" ifadelerine yer verildi.

Körfez ülkelerinde her yıl en az bir defa yağmur duasına çıkılırken, Suudi Arabistan'da yılda birkaç defa yağmur duası yapılıyor.

Her sene kuraklığa karşı geleneksel olarak yapılan yağmur duası, aynı zamanda Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de de gerçekleştiriliyor.

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