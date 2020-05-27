  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Suudi Arabistan'da çatışma: 6 ölü, 3 yaralı

Asir bölgesinde iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 11:30:25 -
Suudi Arabistan'da çatışma: 6 ölü, 3 yaralı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Asir bölgesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Asir Bölgesi Polis Sözcüsü Zeyd Muhammed ed-Dibaş, El-Moah bölgesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Dibaş, çatışmada kullanılan silahlara el konulduğunu ve olaya karışanların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Çatışmanın nedeni olarak sosyal medyada yapılan paylaşımlarda iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı gösterilirken, Suudi Arabistan makamlarından ise bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu olay sosyal medyada geniş yer bulurken halk ülkede ateşli silahların dolaşımının yasaklanmasını istedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı