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Dünya Suudi Arabistan'da bir ilk! Kadın asker basın toplantısı yaptı
Dünya

Suudi Arabistan'da bir ilk! Kadın asker basın toplantısı yaptı

Her yıl hac sezonundan önce güvenlik liderleri tarafından yapılan basın toplantısı Suudi Arabistan tarihinde ilk kez kadın bir asker tarafından düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 07:25:00 -

Suudi Arabistan’da her yıl hac sezonundan önce güvenlik liderleri tarafından yapılan basın toplantısı ülke tarihinde ilk kez kadın bir asker tarafından düzenlendi. Abeer Al-Raşed isimli asker, siyah askeri kıyafeti ile geldiği kürsüde basın toplantısında konuşma yapacak subaylara asker selamı vererek, kısa bir karşılama konuşması yaptı. Sosyal medyada gündem olan Raşed, büyük övgü aldı.

Öte yandan hac sezonu öncesi her yıl hacıların korunması ve ibadetlerinin kolaylaştırılması amacıyla güvenlik, trafik ve organizasyon planlarını anlatmak için güvenlik güçleri tarafından bir basın toplantısı düzenleniyor.

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