Arap ülkeleri ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik saldırılarını kınadı ve saldırıların durdurulması için müdahale çağrısında bulundu.

Husilerin Riyad'a yönelik saldırılarını kınayan ülkeler arasında Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Ürdün ve Suriye'nin yanı sıra KİK de yer aldı.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki sembolik sivil yapılar ile ekonomik merkezlere yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını duyurdu.

Sivillerin canını hiçe sayan bu saldırgan tavrın utanç verici ve kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu sorumsuz eylemlerin derhal durdurulmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Husilerin Suudi Arabistan'ın birçok noktasını hedef alan saldırılarını en sert ifadelerle kınadığını bildirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarının hedef alındığı bu saldırılarla egemenliğinin de ihlal edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, BAE'nin Suudi Arabistan'ın güven ve istikrarını koruyacak her türlü desteği verme konusunda dayanışma içinde olduğu ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt'ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'a yönelik terör saldırılarının devam etmesinin kabul edilemez olduğu ve bunun ülkenin egemenliğine yönelik açık bir ihlal teşkil ettiği vurgulandı.

Bu korkak saldırılara karşı keskin bir uluslararası tavır alınmasının zorunlu olduğu aktarılan açıklamada, sorumluların hesaba çekilmesinin önemine dikkati çekildi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da Riyad'a yönelik Husi saldırılarını kınadı.

Bakanlık açıklamasında, saldırıyla uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin açıkça ihlal edildiğinin altı çizildi.

Suudi Arabistan'ın egemenliğine yönelik bu saldırının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, Suudi Arabistan vatandaşlarının güvenliği ve selametinin önemine işaret edildi.

Suriye

Suriye Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin sert bir kınama mesajı yayımladı.

İHA ve füzelerle Suudi Arabistan'a düzenlenen saldırıların en sert şekilde kınandığı belirtilen açıklamada, eylemlerin Suudi Arabistan'ı tehlikeye atmakla kalmayıp tüm bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği vurgulandı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)

KİK Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi, Suudi Arabistan'ı hedef alan "terör saldırılarını" en sert ifadelerle kınadığını ve bunun kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Budeyvi, açıklamasında Riyad'a yapılan saldırının Suudi Arabistan'ın egemenliğine yönelik açık bir ihlal ile oldukça tehlikeli bir tırmanış anlamına geldiğini kaydetti.

Budeyvi ayrıca, uluslararası topluma Husi milislerin tehditlerini sürdürmesinin engellenmesi ve terör eylemlerine son vermeleri için etkin biçimde hesaba çekilmeleri çağrısında bulundu.

Öte yandan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada ise "Egemenliğimizi savunmak, ulusal varlıklarımızı korumak ve kendi topraklarımızdaki vatandaşlarımızın ve sakinlerin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma konusunda tam ve meşru hakka sahibiz" denildi.