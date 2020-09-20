  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suudi Arabistan'a roketli saldırı düzenlendi
Dünya

Suudi Arabistan'a roketli saldırı düzenlendi

Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan kentinde bir köye Yemen'den fırlatılan bir roketin düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 01:32:00 -
Suudi Arabistan'a roketli saldırı düzenlendi

Suudi Arabistan Haber Ajansının (SPA) verdiği bilgilere göre, Suudi Arabistan'a düzenlenen roketli saldırıda 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

5 sivil yaralandı

Roketin Yemen'in içinde Husiler tarafından fırlatıldığı kaydedilirken. Roketin düştüğü Cazan kentinde 3 aracın zarar gördüğü ve 5 sivilin de yaralandığı açıklanırken, saldırıya ilişkin olarak Husiler'den henüz bir açıklama gelmedi.

Yemen'deki Husiler sık sık Suudi Arabistan topraklarına roket saldırısı düzenliyor. Bu saldırıların çoğu hava savunma sistemleri ile püskürtülüyor.

Uzun süredir iç karışıklığın hakim olduğu Yemen'de 3 ayrı grup savaş halinde bulunuyor. Suudi Arabistan Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise Güneş Geçiş Konseyi adlı grubu destekliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Demet Akalın dayanamayıp isyan etti: Villalarda hunharca...
Gündem

Demet Akalın dayanamayıp isyan etti: Villalarda hunharca...

Şarkıcı Demet Akalın, koronavirüs tedbirleri nedeniyle eğlence mekanlarının kapatılması sonrası komşularının evlerinde parti verdiğini belir..
Rusya'dan darbeci Hafter'e skandal destek! Suriye'den gönderdi
Dünya

Rusya'dan darbeci Hafter'e skandal destek! Suriye'den gönderdi

Darbeci general Hafter'in en büyük destekçilerinden biri olan Rusya, Suriye'de İran tarafından da desteklenen savaş suçlularından oluşan Şeb..
Yerli savaş uçağı Hürjet'te kritik gelişme
Teknoloji

Yerli savaş uçağı Hürjet'te kritik gelişme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET için geliştirilen simülatörü tamamladı.
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı