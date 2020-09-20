Suudi Arabistan'a roketli saldırı düzenlendi
Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan kentinde bir köye Yemen'den fırlatılan bir roketin düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Suudi Arabistan Haber Ajansının (SPA) verdiği bilgilere göre, Suudi Arabistan'a düzenlenen roketli saldırıda 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
5 sivil yaralandı
Roketin Yemen'in içinde Husiler tarafından fırlatıldığı kaydedilirken. Roketin düştüğü Cazan kentinde 3 aracın zarar gördüğü ve 5 sivilin de yaralandığı açıklanırken, saldırıya ilişkin olarak Husiler'den henüz bir açıklama gelmedi.
Yemen'deki Husiler sık sık Suudi Arabistan topraklarına roket saldırısı düzenliyor. Bu saldırıların çoğu hava savunma sistemleri ile püskürtülüyor.
Uzun süredir iç karışıklığın hakim olduğu Yemen'de 3 ayrı grup savaş halinde bulunuyor. Suudi Arabistan Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise Güneş Geçiş Konseyi adlı grubu destekliyor.