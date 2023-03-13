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Dünya Suudi Arabistan'a helal olsun... İsrailliler apışıp kaldı
Dünya

Suudi Arabistan'a helal olsun... İsrailliler apışıp kaldı

BM Dünya Turizm Örgütü konferansının düzenlendiği Suudi Arabistan, İsrailli heyete ülkeye giriş izni vermedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 14:39:00 -
Suudi Arabistan'a helal olsun... İsrailliler apışıp kaldı

Tahran yönetimiyle normalleşme kararı alan Riyad, İsrail'e yönelik dikkat çeken bir hamlede bulundu.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü konferansının düzenlendiği Suudi Arabistan, İsrailli heyete ülkeye giriş vizesi vermeyi reddetti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, konferansa davet edilen İsrail heyetine vize verilmedi.

Bloomberg'ün haberinde de Riyad yönetiminin, bu tutum için bir neden göstermediği, BM'nin "örgütün tüm üyelerine eşit muamele" talebine rağmen böyle bir tavır sergilendiği ifade edildi.

Suudi Arabistan makamlarından ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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Dünya Turizm Örgütü'nün, 18 ülkedeki 32 turistik köy hakkında düzenlediği iki gün sürecek konferans, dün Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde başlamıştı.

Suudi Arabistan ile İsrail arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.

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