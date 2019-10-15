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Suudi Arabistan'a çok sert tepki

Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal Hatip, Suudi Arabistan'a sert tepki gösterdi.

15 Ekim 2019 Salı 13:27
Suudi Arabistan'a çok sert tepki

Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal Hatip, Suudi Arabistan'a sert tepki gösterdi. Futbol musabakası için Filistin'e gelen Suudi Arabistan Milli Takımı heyetinin Mescid-i Aksa'yı turist olarak gezmesine tepki gösteren Hatip, "Aksa'ya fatih olarak girmesi gerekenler turist olarak girdi" dedi.

Dünya Kupası elemeleri için Filistin'e giden Suudi Arabistan Milli Takımı'nın idari heyeti, Mescid-i Aksa'yı gezdi. Suudi heyetin Mescid-i Aksa'ya girmesini Kudüslüler "baskın" olarak nitelendiriken, Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal Hatip de Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla Suudilere ağır eleştirilerde bulundu. 

Çok sayıda retwet ve beğeni alan paylaşımında Hatip, "Biz Suudi ordusunun Aksa'ya fatihler olarak girmesini beklerken, Suud'un futbol takımı turist olarak girdi" dedi. Suudi Arabistan ile işgalci İsrail arasındaki yakınlaşmayı ve Suudi ordusunu Yemen'e müdahalesini de eleştiren Hatip Twitter hesabında şunları yazdı: "Kurtarma tugayları yerine normalleşme heyetleri ve futbol takımları geldi. Suudi Arabistan ordusuna gelecek olursak Filistin yerine Yemen'e yönelmiş durumda!"

NİÇİN "BASKIN" DENİYOR?

Kudüslülerin, Suudi heyetinin Mescid-i Aksa'yı gezmesini "baskın" olarak nitelemesinin altında yatan neden ise Suudi Arabistan'ın, mübarek Mescid-i Aksa ile Kudüs'ün de içinde bulunduğu Filistin topraklarını işgal eden İsrail ile yakınlaşması ve Siyonist politikalar benimsemesi. Yahudiler sadece Müslümanlara ait olan ve "Harem Bölgesi" olarak anılan Mescid-i Aksa'ya sürekli baskınlar yaparak Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirmeyi hedefliyorlar.

KAYNAK: HABER KUDÜS

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 13:27
  1. suudi arabistan
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  3. Mescid-i Aksa
  4. kudüs
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