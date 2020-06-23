Suudi Arabistan'a bu kez İHA'larla saldırdılar! Hepsi yok edildi

Arap Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Türk El-Maliki, Arap Koalisyon Kuvvetleri tarafından Yemen’in Sana kentinden Suudi Arabistan’na yönelik Husiler tarafından atılan balistik füzelerin engellendiğini söyledi.

Husiler’in düzenlediği saldırıların dün gece saatlerinden itibaren sabah saatlerine kadar devam ettiğini ifade eden El-Maliki "Dün akşamdan sabah saatlerine kadar Husiler, Riyad’taki üst düzeyli yetkililer ile beraber sivillere saldırmaya denedi. Suudi Arabistan'ın farklı şehirlerine yönelik en az 8 İHA insansız uçak ve 4 balistik füze fırlatıldı. Ancak hepsi başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildi” dedi.

El-Maliki, “Bu sabah ortak koalisyon güçleri tarafından, Riyad şehrindeki sivil yerleşim alanlarına yönelik düşmanca bir operasyon gerçekleştirildi. Sana'dan Riyad şehrine Husiler tarafından bir balistik füze fırlatıldı. Askeri çabalarımızla füzeyi yok edebildik” ifadelerini kullandı.

Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan balistik füzenin yanı sıra, 2 füzenin Necran, bir diğer füzenin ise Cizan kentini hedef aldığı öğrenildi.