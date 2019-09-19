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Suudi Arabistan'a bir saldırı daha!

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki bir karargaha saldırı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

19 Eylül 2019 Perşembe 12:52
Suudi Arabistan'a bir saldırı daha!

Husilere ait El-Mesire televizyonununda yer alan habere göre, Husi milisler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan bölgesinde yer alan bir askeri karargahı Zilzal-1 füzesi ve topçu ateşiyle vurdu.

Haberde saldırı sonucu Suudi askerlerinden ölü ve yaralılar olduğu öne sürülürken, bu konuda herhangi bir sayı verilmedi.

Suudi Arabistan makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla sivillerin toplu ölümüne yol açıyor.

Birleşmiş Milletler tarafından haziran ayında hazırlanan rapora göre, Yemen'de 30 cephede devam eden çatışmalarda 2016'ının başından bu yana yaklaşık 70 bin kişi yaşamını yitirdi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 12:52
  1. Husiler
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