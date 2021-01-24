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Dünya Suudi Arabistan'a balistik füze attılar
Dünya

Suudi Arabistan'a balistik füze attılar

Yemen'de İran'ın destek verdiği Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füzeli saldırısı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 10:40:00 -
Suudi Arabistan'a balistik füze attılar

İran destekli Husiler Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füzeli saldırı düzenledi.

Suudi Arabistan devlet televizyonunun aktardığı habere göre, sabah saatlerinde başkent Riyad'a atılan balistik füze, şehre düşmeden havada vurularak imha edildi.

Saldırıda insani ve maddi herhangi bir kayıp yaşanmadığı bildirildi.

Suudi Arabistan, 2015 yılından bu yana Yemen'de İran destekli Husilere karşı yürütülen savaşta Arap koalisyonuna liderlik ediyor.

İran destekli Husiler ise Suudi Arabistan içerisinde sivil ve askeri hedeflere saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Mepa News

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