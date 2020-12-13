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Aktüel Suudi Arabistan'a 2 milyar dolar ödemesi olan Pakistan'a Çin'den destek
Aktüel

Suudi Arabistan'a 2 milyar dolar ödemesi olan Pakistan'a Çin'den destek

Yeniakit Publisher
2020-12-13 21:31:47 -
Suudi Arabistan'a 2 milyar dolar ödemesi olan Pakistan'a Çin'den destek

İSLAMABAD (AA) - Suudi Arabistan'a 2 milyar dolar ödemesi olan Pakistan’a Çin'in 1,5 milyar dolarlık destek sağladığı bildirildi.

Yerel basının Maliye Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Pakistan'ın, Suudi Arabistan’a olan 2 milyar dolarlık kredi borcu için Çin, 1,5 milyar dolarlık destek sağladı.

İslamabad yönetiminin, Suudi Arabistan’a olan ödemesinin 1 milyar dolarını yarın, 1 milyar dolarını ise gelecek ay yapması bekleniyor.

Suudi Arabistan, 2018’de Pakistan’a 3 yıllığına 3 milyar doları nakit, 3,2 milyar doları da petrol ve gaz tedarikinde borç erteleme şeklinde 6,2 milyar dolarlık finansal yardım paketi sağlamıştı.

Suudi Arabistan’ın söz konusu kredinin 1 milyar dolarının ödenmesini talep etmesi üzerine Pakistan, Çin’in ağustostaki yardımı ile Riyad yönetimine bu parayı ödemişti.

Yerel basında ise Suudi Arabistan’ın söz konusu krediyi planlanandan önce talep ettiği belirtiliyor.

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