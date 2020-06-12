Suudi Arabistan yönetiminden 'Hac' kararı

Her sene milyonlarca Müslümanın hac ibadetini yerine getirmek için gittiği kutsal topraklar, bu sene koronavirüs vakasından dolayı iptal edilmeye hazırlanıyor.

Suudi Arabistan yönetimi ülkedeki koronavirüs vakalarının 100 bini geçmesi dolayısıyla tarihinde ilk kez hac organizasyonunu iptal etmeye hazırlanıyor.

Hac ve Umre Bakanlığı'nın Financial Times'a verdiği röportajda konuşan Suudi yetkili, "Durum değerlendirmesi yapılıyor ve her türlü olası senaryo üzerinde çalışıyoruz. Nihai kararımızı bir hafta içerisinde vereceğiz." diye konuştu.

Suudi yetkililerin hac yapılsa bile, her ülkenin hacı adayı kontenjanının yüzde 20'sine izin vermeyi düşündüğü belirtildi.

Eğer yetkililer Covid-19 salgını nedeniyle yurt dışından gelecek hacı adaylarına sınırları kapatırsa, Suudi Arabistan Krallığı'nın 1932 yılında kurulmasından bu yana 68 sene sonra ilk kez hac organizasyonu yapılamayacak.

Riyad yönetimi mart ayı başında koronavirüsün dünyada hızla yayılması sonrası umre ziyaretlerini yasaklamış, 28 Temmuz'da başlayacak hac organizasyonunun iptal edilebileceğini açıklamıştı.

Her sene Umre ve Hac için 28 milyon insan

Suudi Arabistan'a her sene hac ve umre ziyaretleri için yurt dışından yaklaşık 27-28 milyon turist geliyor. Devletin petrol ihracatından sonraki en büyük gelir kapısı olan Hac ve Umre turizmi Riyad hükümetine 12 milyar dolar gelir bırakıyor.

Hindistan, Endonezya ve Singapur gibi ülkeler Suudi Arabistan'ın kararına bakılmaksızın kendi vatandaşlarına hac ibadetinin ülkelerine salgın hastalık taşıma riskinin yüksek olması sebebiyle 2020 yılı için yasaklamıştı.

Suudi Prens bin Salman ekonomik reform paketi çerçevesinde ülkenin hac ve umre kapasitesini 30 milyon kişinin üzerine çıkartarak, yıllık 13.5 milyar dolara gelir elde etmeyi hedeflediğini duyurmuştu.

Kaynak: euronews