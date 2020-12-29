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Aktüel Suudi Arabistan Yemen sınırında bir askerinin öldüğünü duyurdu
Aktüel

Suudi Arabistan Yemen sınırında bir askerinin öldüğünü duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-12-29 01:25:18 -
Suudi Arabistan Yemen sınırında bir askerinin öldüğünü duyurdu

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, güneydeki Yemen sınırında bir askerinin öldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, Cazan Emiri Yardımcısı Emir Muhammed bin Abdulaziz, asker Abdulaziz bin el-Fifi'nin ailesine başsağlığı diledi.

Haberde, Fifi'nin Cazan bölgesinde din ve vatan için öldüğü belirtildi. Askerin ölüm sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'de yaklaşık 6 yıldır başkent Sana başta olmak üzere birçok vilayeti kontrolü altında tutan İran destekli Husiler, sınırda Suudi askerlerin vurulduğuna dair açıklama yapıyor. Suudi Arabistan makamları ise bu tür haberleri çoğunlukla doğrulamıyor.


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