Suudi Arabistan yakında Körfez krizinde ilerleme kaydedileceğini umut ediyor

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Katar'ın kendisine abluka uygulayan 4 ülkenin (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır) güvenlik endişelerini göz önüne alması durumunda yakında Körfez krizinin çözümünde ilerleme kaydedilebileceğini belirtti.

Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsünün düzenlediği toplantıya videokonferans yöntemiyle katılan Al Suud, "Katarlı kardeşlerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Körfez krizine çözüm bulmak için bizimle çalışmaya devam edeceklerini umuyoruz." dedi.

Al Suud, "Bizi Katar'la ilgili bazı kararlar almaya iten 'meşru' güvenlik endişelerimizin göz önüne alınması durumunda yakın zamanda bir çözüm yolu bulabileceğimizi umut ediyoruz." diye konuştu.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri, kara, deniz ve hava yolunu kapatmaları ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Söz konusu ülkeler, uygulamaya koydukları ablukayı kaldırmak için Katar'a Al Jazeera Kanalı'nın kapatılmasının da yer aldığı 13 şart öne sürmüştü.



Ancak Katar, şartların egemenliğinin ihlal edilmesi anlamına geldiğini belirterek, şartları kınayarak yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.