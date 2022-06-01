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Gündem Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan Türkiye kararı! Gelişmeyi Ankara duyurdu
Gündem

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan Türkiye kararı! Gelişmeyi Ankara duyurdu

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme adımları hızla devam ederken Prens Muhammed Bin Selman'ın Ankara ziyareti ileri bir tarihe ertelendi.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 10:02:00 -
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan Türkiye kararı! Gelişmeyi Ankara duyurdu

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye ziyaretinin önümüzdeki dönem gerçekleşeceğini belirtti.

Çavuşoğlu'nun açıklamasında, "Prens Selman'ın Türkiye ziyareti esasında bu ay olacaktı fakat ziyaretin önümüzdeki süreçte yapılmasında anlaşmaya vardık." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca Riyad yönetimi ile yapılan görüşmelerde Muhammed bin Selman'ın ziyaretinin tarihinin belirlenmesi konusunda birlikte çalıştıklarını söyledi. Öte yandan Çavuşoğlu, Riyad ile ilişkileri normalleştirme çabalarının hızla devam ettiğini sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz günlerde Muhammed bin Selman'ın Türkiye ziyaretini Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştireceği açıklanmıştı.

Görüşmelerde ikili ticaret, bölgesel gelişmeler, swap anlaşmaları, diğer yatırım ve enerji projelerinin gündemde olacağı vurgulanıyor.

Türkiye ile Suudi Arabistan'ın son dönemde ilişkilerini normalleştirme yoluna gittiği dikkat çekiyor.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

İbrahim şen

Vah vah üç beş kuruş gelecekti yazık.
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