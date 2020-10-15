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Aktüel Suudi Arabistan ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Suudi Arabistan ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Ürdün'de günlük vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-15 19:33:16 -
Suudi Arabistan ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 5 bin 127'ye, Ürdün'de 282'ye yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 19 kişi daha yaşamını yitirdi, 472 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 127'ye, vaka sayısı 341 bin 62'ye, sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 327 bin 327 çıktı.

- Ürdün'de en yüksek günlük vaka sayısı

Ürdün Sağlık Bakanlığı da ülkede 25 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 2 bin 459 kişinin virüse yakalandığını açıkladı.  

Bakanlık, salgında toplam ölü sayısının 282'ye, vakaların 33 bin 9'a, iyileşenlerin sayısının da 6 bin 970'e yükseldiğini bildirdi.

Ürdün'de son 24 saatte tespit edilen 2 bin 459 yeni vaka, ülkede salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.





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