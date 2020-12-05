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Dünya Suudi Arabistan ve Katar'dan sürpriz adım!
Dünya

Suudi Arabistan ve Katar'dan sürpriz adım!

ABD ve Kuveyt liderliğinde düzenlenen görüşmelerin ardından Suudi Arabistan, Katar ile anlaşmaya varılma noktasında umutlu olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 01:31:00 -
Suudi Arabistan ve Katar'dan sürpriz adım!

Kuveyt ve ABD arabuluculuğunda Suudi Arabistan ile Katar arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandığı ve anlaşmanın yakın bir zamanda sağlanabileceği açıklandı.

"Tüm taraflar istikrarın sağlanması arzusunda"

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasser el Sabah, Kuveyt TV'ye yaptığı açıklamada, "Son dönemde, kalıcı bir dayanışmanın hayata geçirilmesini sağlayacak nihai bir anlaşmaya varmak amacıyla, tüm tarafların Körfez ve Arap birliği ile istikrarının sağlanması arzusunu dile getirdiği yapıcı görüşmeler yapılmıştır" dedi.

Müzakerelerin devam etmesi konusunda uzlaşıldı

Konuya yakın bir kaynak Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, tüm tarafların müzakerelerin devam etmesi konusunda uzlaştığını ve bunun çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

"Şu anda krize son vereceğini umduğumuz bazı hareketler var"

Katar Cuma günü Körfez krizini çözmek için bir miktar ilerleme kaydedildiğini söyledi, ancak krizin hemen çözülmeyeceği konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el Thani Roma'daki Akdeniz Diyalogları forumunda yaptığı açıklamada, "Bir yıldan uzun bir süre önce belirli bir noktada belirli bir ilerleme kaydettik ve sonra işler yavaşladı. Şu anda, bu krize son vereceğini umduğumuz bazı hareketler var." dedi.

 

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