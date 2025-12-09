  • İSTANBUL
Suudi Arabistan ve Katar, savunma ortaklığını güçlendirme kararı aldı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suudi-Katar Koordinasyon Konseyi'nin 8. toplantısında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bir araya geldi. İki ülke, siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında kapsamlı işbirliği mesajı vererek savunma ortaklığını ileri seviyeye taşıma kararı aldı.

Katar resmi haber ajansına göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Riyad’daki Yemame Sarayı’nda gerçekleştirilen Katar-Suudi Koordinasyon Konseyi’nin 8. toplantısına başkanlık etti. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki işbirliği ve ortak konular ele alındı.

SAVUNMA ORTAKLIĞI YENİ AŞAMAYA GEÇİYOR

İki ülke, toplantının ardından yayımladığı mesajlarda siyasi, ekonomik ve güvenlik başlıklarında kapsamlı işbirliğini derinleştirme kararlılığını ifade etti. Özellikle savunma ortaklığının daha ileri bir seviyeye taşınması için yeni adımlar atma konusunda mutabık kalındı.

HIZLI TREN ANLAŞMASI İMZALANDI

Toplantı kapsamında iki tarafı yakından ilgilendiren önemli bir altyapı projesi için anlaşma imzalandı. Riyad ve Doha’yı birbirine bağlayacak hızlı tren hattı projesine ilişkin anlaşmanın imza törenine iki lider de katıldı.

Anlaşmayı Suudi Arabistan adına Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, Katar adına ise Ulaştırma Bakanı Muhammed bin Abdullah Al Sani imzaladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı (SPA), projenin detaylarını aktardı:

  • Proje, 785 kilometrelik bir demir yolu hattının inşasını içeriyor.

  • Hat, Riyad ile Doha arasında uzanacak ve Kral Selman Uluslararası Havalimanı ile Hamed Uluslararası Havalimanı bağlantısını da sağlayacak.

  • Hızlı trenin iki başkent arasındaki seyahat süresini yaklaşık 2 saate düşürmesi bekleniyor.

Çalışmaları 6 yılda tamamlanması beklenen projeyle, yılda 10 milyondan fazla yolcunun taşınması ve 30 binden fazla istihdam oluşturulması hedefleniyor.

