Suudi Arabistan ve BAE'nin kirli oyunu! Amaç PKK'yı korumak

Washington Post'un gündeme getirdiği iddiaya göre ABD, Suriye'deki PYD bölgelerine Körfez ülkelerinin desteğini alarak oluşturacağı 'Arap Gücü'nü yerleştirecek. Yeni Şafak'ın iddiasına göre Riyad ve Abu Dabi yönetimleri bu ordu için bölgede hali hazırda bulunan Suriyeli muhaliflerle anlaşma yapmaya çalışıyor. Muhalif savaşçılar ve gençlere ayda bin dolar vaadiyle Ürdün ve Haseke bölgelerinde ABD'li uzmanlar eşliğinde eğitim teklif ediliyor.

Bu durumun "Haseke, Deyrezor, Humus, Dera, Şam, Halep, İdlib, Tartus, Lazkiye ve Kuneytra bölgelerinde paralı savaşçı arama çalışmaları" şeklinde tanımlandığı haberde iki ülkenin bu proje için 40 milyar dolarlık bütçe ayırdığı belirtiliyor.

SON 2 AYDA 40 KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Haberde şu ifadeler yer aldı:

"PKK'yı himaye amaçlı kurulmak istenen Arap Gücü'ne katmak için en büyük faaliyet Şam'da yürütüldü. Muhaliflere, Ürdün'e geçmeleri teklifinde bulunuldu. Tüm gruplar bu teklifi reddetti. Ancak son 2 ayda başta İdlib olmak üzere muhalif bölgelerde 40 önemli isim düzenlenen suikastlerle öldürüldü."