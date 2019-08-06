Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"

Nurullah Alpay yeniakit.com.tr

Katar krizinde dikkat çeken haberleriyle gündeme gelen Londra merkezli yayın organı Middle East Eye (MEE), Suudi Arabistan'ın stratejik bir plan uygulama kararı aldığını iddia eden, çarpıcı bir habere yer verdi. David Hearst ve Ragıp Soylu imzalı haberde Cemal Kaşıkçı cinayetinin perde arkasını deşifre eden Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kirli bir planın işleme konduğu ifade edildi.

Hedef Türkiye ve Erdoğan

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir belgeye dayandırılan haberde, Cemal Kaşıkçı'nın katil zanlılarını azmettirmekle suçlanan ve ülkenin fiili yöneticisi konumunda olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 'Türkiye'yi yıkmak' için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti iktidarını hedef alacağı belirtildi.

Plan BAE ile birlikte hazırlandı

İstihbarat bilgilerine dayandırılan ve gizli bir raporda ayrıntılarına yer verilen planın, Birleşik Arap Emirlikleri'yle birlikte hazırlandığı vurgulandı. “Suudi Arabistan Aylık Raporu, Sayı 24, Mayıs 2019” başlıklı istihbarat raporu, BAE ve istihbarat birimlerine yakınlığıyla bilinen Emirates Policy Center tarafından hazırlandığı belirtildi.

Amaç Türkiye'nin bölgesel nüfuzunu kırmak

Raporda Türkiye'ye yönelik kirli planları uygulamaya konulduğu belirtilirken, planın asıl amacının Türkiye'nin iç karışıklıklarla uğraşmasını sağlayarak bölgesel nüfuzunu kırmak olduğu bildirildi. Türkiye'yi zayıflatmak için öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iktidardan düşürmek olduğu ifade edilen planda, muhalefeti de bu yönde kullanmaya çalışacakları belirtildi.

Ekonomik boykot da plana dahil

Planda, Türkiye'nin bölgesel nüfuzunu kırmak için çeşitli argumanların kullanılacağı belirtilirken bunlar arasında ekonomik boykotlar da var. Türkiye'nin hedef alınması yönünde talimatların olduğu belirtilen raporda, Türkiye'deki Suudi yatırımların kademeli olarak sona ermesi, Suudi turistlerin ziyaretlerinin azaltılması, Türk mallarının ülkeye girişinin kademeli olarak düşürülmesi de yer alıyor.

Türkiye'nin İslami rolü en aza indirgenecek

Raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Türkiye'nin İslam dünyasındaki nüfuzu oldu. Suudi ve BAE ortaklığındaki istihbarat raporunda yer alan planda, Türkiye'nin İslami konulardaki etkisinin kırılmasının 'en önemli' konulardan biri olduğu vurgulandı.

'Şimdi karşı koyma vakti'

Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan'ı zor durumda bıraktığı ve BM başta olmak üzere ABD Kongresi tarafından azmettiricisi olarak Prens Selman'ın gösterildiği belirtilen raporda, Türkiye'ye 'karşı koyma vakti'nin geldiğini belirtilmesi dikkat çekti.

Planın uygulamaya konduğu gösteren ilk kanıtlar

Haberde, geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan'a girişi engellenen ve Duba Limanı'nda 12 gündür bekletilen tekstil ve kimyasal yüklü 80 Türk tırının, bu planın uygulamaya konduğunun ilk kanıtlarından olduğu vurgulandı. Diğer tarafından Cidde Limanı'nda ise meyve ve sebze yüklü 3 tırın bekletildiği belirtildi.

Öte yandan Türkiye'yi ziyaret eden Suudi turist sayısında ise geçen senenin ilk 6 ayındaki rakamlara göre yüzde 15 azalma olduğu belirtildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı verilerini baz alan haberde, Suudi yatırımlarının 2018 itibariyle 2 milyar doları bulduğu belirtilirken, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yaptığı ihracatın ise 2,64 olduğu bildirildi.

Türkiye her şeyin farkında

Türkiye, Suudi Prensin ilişkileri koparma girişimlerine karşı çeşitli önlemler alırken buna karşı Kral Selman ile doğrudan iletişim kurma yöntemini tercih ediyor.

MEE'ye konuşan Türk yetkililer, Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye yönelik hamlelerinin farkında olduğu ifade edildi.

Haberde ismi belirtilmeyen bir Türk yetkili, "Ne yaptıklarının farkındayız. Yaptıkları ayan beyan ortada. Bunu Suudi destekli sosyal medya kullanıcılarından ve Suudi medya organlarındaki tavırlarından görebiliyoruz" şeklinde konuştu.

"Durumu takip ediyoruz"

Bir diğer Türk yetkili ise, "Suudi turistlerin sayısı düşüyor, Suudi Arabistan'a yönelik ihracatlarımızda problemler yaşıyoruz. Durumu takip ediyoruz" açıklamasında bulundu. Ancak Riyad yönetiminin çabalarının beyhude olduğunu da belirten Türk yetkili, Suudi hükümetine rağmen vatandaşlarının Türkiye'deki tutumlarını değiştirdiğine inanmadığını vurguladı.

"Suudiler Erdoğan'ın popülerliği konusundaki anketi kontrol etmeli"

Suudilere bir örnekle cevap veren Türk yetkili, "İstanbul, hala Suudi turistlerle dolu. Suudi yetkililer, BBC’nin Erdoğan’ın Ortadoğu’daki popülerliği konusundaki anketini kontrol etmeli. O zaman başarısız olduklarını anlayacaklar" ifadesinde bulundu.

Kral Selman ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında samimi diyalog

Prens Selman'ın Türkiye'yi hedef alan tutumlarına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral Selman'ın arasında samimi bir diyalog olduğunu belirten başka bir Türk yetkili, Perşembe günü gerçekleşen görüşmede limanda yaşanan sorunların gündeme geldiğini söyledi.

Kral Selman'dan Türkiye'ye 'Suriye' desteği

Filistin ve Suriye konularının ele alındığı görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini belirten Türk yetkili, Kral Selman'ın Türkiye'nin Suriye hakkındaki endişelerinde haklı olduğunu ve Türkiye'ye bu konuda destek verdiğini ifade etti.

Erdoğan, Suudi Kralı Türkiye'ye davet etti

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kral Selman ve Veliaht Prens de dahil kraliyet ailesini Türkiye'ye davet ettiği öğrenildi.