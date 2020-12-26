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Aktüel Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 19:09:24 -
Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 6 bin 176'ya, Ürdün'de 3 bin 729'a, Filistin'de 1406'ya yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 163 yeni vaka tespit edildiği, 189 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 176'ya, vaka sayısının 362 bin 66'ya yükseldiği, 353 bin 4 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1050 kişide virüs tespit edildiğini, 2 bin 339 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Böylece ülkede toplam can kaybı 3 bin 729'a, vaka sayısı 286 bin 356'ya, iyileşenlerin sayısı 258 bin 651'e yükseldi.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki topraklarda son 24 saatte 21 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 1306 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Yeni vakaların 514'ünün işgal altındaki Batı Şeria'da, 792'sinin ise abluka altında Gazze Şeridi'nde tespit edildiği bilgisi verilen açıklamada, vefat edenlerin 9'unun Batı Şeria, 12'sinin Gazze Şeridi'nden olduğu kaydedildi.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu Filistin topraklarında (Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs) son verilerle toplam can kaybı 1406'ya, toplam vaka sayısı 148 bin 540 ulaşırken, iyileşenlerin sayısı ise 123 bin 121 oldu.

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