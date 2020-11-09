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Aktüel Suudi Arabistan, Umman ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Suudi Arabistan, Umman ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 18:05:18 -
Suudi Arabistan, Umman ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 19, Umman'da 9, Kuveyt'te 5 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 392 yeni vaka tespit edildiği ve 402 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı 5 bin 559'a ve vaka sayısı 350 bin 984'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 337 bin 788'e ulaştı.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 9 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 363 kişide Kovid-19 tespit edildiği ve 287 kişinin taburcu edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Umman'da virüs nedeniyle toplam can kaybının 1310'a, vakaların 118 bin 503'e, iyileşenlerin 108 bin 968'e yükseldiği ifade edildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 735 kişinin enfekte olduğu ve 738 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, Kuveyt'te toplam vefat sayısının 816'ya, vakaların 132 bin 478'e ve iyileşen hasta sayısının 123 bin 314'e çıktığı duyuruldu.

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