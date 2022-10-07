Suudi Arabistan Türkiye'den satın almaya başladı! 6 milyar dolar...

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında son yıllarda yaşanan gerilimin diyalogla aşılması, mobilya sektörünün bu ülkeye yaptığı ihracata yeniden hareketlilik kazandırdı. Ekim ayı itibariye, Türkiye’den Suudi Arabistan’a yapılan ihracat rakamları 2021 yılının üzerine çıktı. Sektör temsilcileri, Arabistan’a yılsonu itibariyle 35 milyon dolarlık ihracat öngördüklerini, 2023 yılında ise bu rakamın 150-200 milyon dolara kadar çıkabileceğini ifade etti. Yakalanan ihracat ivmesiyle birlikte 1 yıl içinde Suudi Arabistan’ın yeniden sektörün 5’inci pazarı haline gelmesi bekleniyor.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Suudi Arabistan’la ikili ilişkilerin her geçen gün iyileşmesinin pazarda tekrar güçlenmelerini sağladığını kaydeden İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (İİB) Başkanı Erkan Özkan, “Bölge, birkaç yıl öncesinde mobilya üreticilerimizin 5’inci pazarı konumundaydı ancak yaklaşık bir buçuk yıl süren aksamalar ihracat rakamlarının düşmesine sebep oldu. Yılın ilk altı ayında grafik istediğimiz gibi gitmiyordu ancak haziran itibarıyla rakamlarda artış başladı. İki ayda yaklaşık 6 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştık. Şu anda geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 57 daha fazla ihracat yaparak 2021 yılının total rakamını geçmeyi başardık. Hareketliliğin tekrar başlamasıyla birlikte haziran ayından beri yakaladığımız ivme aynı şekilde devam ederse bu yılı 35 milyon dolar seviyelerinde tamamlamayı planlıyoruz” diye konuştu. Suudi Arabistan’ın çok büyük bir pazar olduğunu, aktaran Özkan şöyle konuştu: “İhracatımız 210 milyon dolarlara kadar çıkmıştı. Şimdi hem üreterek hem de ihraç ederek eski günlerdeki rakamlarımıza çıkmayı hedefliyoruz. Her şey istediğimiz gibi giderse 2023 yılında pazardaki eski günlerimize dönebiliriz. Gelecek yıl 150-200 milyon dolarlık seviyelere çıkarak bu doğrultuda kararlı adımlarımızı sürdürmek istiyoruz.”

Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD) Başkan Vekili Davut Doğan da gelişmeleri değerlendirdi.

“Eski günlerimize döneceğiz”

“Pazarın kapanmasıyla ülkedeki bayiliklerde ciddi kopmalar oldu. Şu anda yapılan satışlar daha çok otellerin yenilenmesi gibi proje bazlı satışlar” diyen Doğan, “Kaybedilen bayiliklerin yeniden kazanılmasıyla birlikte 1 yıl içinde Suudi Arabistan yeniden ilk 5 pazarımız arasına girer” diye konuştu. Öte yandan dünyada resesyon olsa da sektörün Rusya’da da büyüdüğünü aktaran Doğan, “Aynı şekilde Dünya Kupasına hazırlanan Katar’da şirketlerimiz güzel işler yaptı. Afrika’da büyüyen bir pazar Doğanlar Mobilya olarak Gana'da bir mağaza açılışına hazırlanıyoruz. Ayrıca Angola, Zambiya ve Ugandada geleceği olan pazarlarımız arasında. Tüm bunlarla sektörümüz bu yıl hedeflediği 6 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalar” diye konuştu.

Ruslar İtalyan mobilyasını bıraktı

Bu yıl Suudi Arabistan kadar Rusya'da sektörün yükseleceği yeni pazarlar arasında yer alıyor. 2022 yılı öncesinde Rusya’nın Türkiye’den mobilya alımlarının oldukça az olduğuna dikkat çeken Erkan Özkan, “Rusya’nın Avrupa ile sıkıntılar yaşamaya başlamasıyla birlikte pazarda yeni alanlar açılmış oldu. Rusların normalde İtalyan mobilyasına bir düşkünlüğü vardı ama artık oradan alamıyorlar. Bu sebeple başka ülkelerin üretimlerine yoğunlaşmış durumdalar. Biz de üreticilerimizle birlikte Rusya pazarında olmaya ve oradaki payımızı artırmaya çalışıyoruz. Geçen yıl Rusya’ya yaklaşık 67 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Hedefimiz 2022 yılını, geçen yılın rakamlarının üzerine çıkarak tamamlamak. Özellikle Rusya’daki mobilya fuarlarına katılarak hem iş birliklerimizi hem de pazardaki bilinirliğimizi artırmaya çalışıyoruz” bilgisini paylaştı.