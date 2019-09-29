Suudi Arabistan şokta: Binlerce Suudi askerini esir aldık!

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın güney sınırında yer alan Necran kentine bağlı bölgelerde yapılan geniş çaplı askeri operasyonda birkaç bin Suudi askerini esir aldıklarını belirtti.

Husilere bağlı SABA haber ajansına açıklamalarda bulunan Seri, “Necran yönünde geniş çaplı askeri harekât. Saldırının başından bu yana düşman güçlerine karşı yapılan ve birkaç ay süren en büyük operasyon sonucunda 3 düşman tugayı tam bir bozguna uğratıldı, yüzlerce zırhlı araç ele geçirildi ve aralarında Suud ordusunun birçok komutanının, subay ve askerinin bulunduğu binlerce asker esir alındı” diye konuştu.

Seri, operasyonla ilgili ek ayrıntıların daha sonra paylaşılacağını kaydetti.

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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