Suudi Arabistan şaşırttı: mobil havan sistemi üretecek! Anlaşma sağlandı! İspanya merkezli firma duyurdu

İspanya merkezli NTGS ve Suudi Arabistan’ın ortak şirketi ERAF, ALAKRAN mobil havan sistemini üretmek üzere anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında ERAF, Suudi Arabistan envanterinde bulunan bir araca ALAKRAN sistemini entegre ederek milllileştirme çalışmalarına başlayacak.

NTGS CEO’su Juan Carlos Estrella ve ERAF Başkan Yardımcısı Fahad Al-Ameel arasında imzalanan anlaşma, Suudi ekonomisinin milli kaynaklarını ve insan gücünü kullanarak geliştirmeyi hedeflemektedir. Defence Blog tarafından yapılan habere göre bu anlaşma, 2030 Suudi Vizyonu için stratejik bir hamleyi temsil etmekte. Anlaşmaya göre ERAF, Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri’ne ALAKRAN mobil havan sistemi tedarik edecek. Ayrıca, bu sistemin yerel olarak üretilmesinde öncülük edecek.

NTGS Başkanı Julio Estrella, ortaklık konusunda iyimserliğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“ERAF ile yapılan bu anlaşma, Suudi Arabistan Krallığı’nda ALAKRAN için önemli bir kilometre taşıdır. Krallık Silahlı Kuvvetleri’nin gereksinimlerini karşılamak için yerel kaynakları kullanma konusunda kararlıyız.”ERAF Başkanı Abdullah Al-Ameel ise ALAKRAN mobil havan sisteminin çeşitli ülkelerden gelen taleplerini ve savaşta kanıtlanmış performansını vurguladı. Buna ek olarak ERAF şirketinin, NTGS gibi şirketlerle iş birliği yaparak milli savunma endüstrisini geliştirme konusundaki kararlılığının altını çizdi.

ALAKRAN Mobil Havan Sistemi

Modern savaş ortamında karşılaşılan temel taktiksel zorlukların üstesinden gelmek üzere tasarlanmış çok yönlü ve dayanıklı bir sistemdir. Tamamen dijital ve otomatik özelliklere sahip havan sistemi bulunmaktadır. Çöl, orman, dağlık ve karlı araziler de dahil olmak üzere çeşitli operasyonel ortamlarda etkinliği kanıtlanmıştır.

İnsansız kara araçlarına ve 4×4 kara araçlarına entegre edilebilen bu sistem, farklı mühimmatları ateşleyebilmektedir. 81, 82 veya 120 milimetrelik havan mühimmatı sistemi, her atıştan sonra otomatik nişan almayı sağlayan dijital atış kontrol sistemine sahiptir. Namlu soğutma sistemi ile dakikada 4 mühimmat hızında 50 mühimmat fırlatılmasına olanak sağlamaktadır. 2023 verilerine göre ‘Dünya’nın en hafif mobil havan sistemi’ olma özelliğine sahiptir. (defenceturk)

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