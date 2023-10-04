Suudi Arabistan petrol kesintilerine başladı! Suudiler kararı verdi: Bu yıl sonuna kadar kesintiler dahil oldu
Suudi devlet haber ajansı açıkladı: Enerji Bakanlığı açıklamasına göre, Suudi Arabistan'ın Kasım ve Aralık aylarındaki üretimi yaklaşık 9 milyon varil...! Suudiler karar verdi: Suudi Arabistan gönüllü petrol üretim kesintisine yıl sonuna kadar devam edecek.
Suudi Arabistan günlük bir milyon varillik gönüllü petrol üretim kesintisine yıl sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.
Suudi devlet haber ajansı SPA'da yayınlanan Enerji Bakanlığı açıklamasına göre, Suudi Arabistan'ın Kasım ve Aralık aylarındaki üretimi yaklaşık 9 milyon varil olacak.K
SPA'nın Enerji Bakanlığı'nrdan bir kaynağa dayandırdığı habere göre, "Bu gönüllü kesinti kararı, kesintinin derinleştirilmesi ya da üretimin artırılmasının değerlendirilmesi için önümüzdeki ay gözden geçirilecek"OPEC'in fiili lideri Suudi Arabistan ek gönüllü kesintiyi ilk olarak Temmuz ayında uygulamaya koymuş ve her ay yenilemişti.
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